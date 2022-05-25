Всем привет!

Очень редко пишу отзывы, можно сказать не пишу, но когда меня более чем все устроило и даже превзошли ожидания, самому хочется поделиться своим опытом прохождения))



Так вот, никогда в своей жизни я не думал, что буду разработчиком и считал таких ребят гениями. Поэтому изначально я хотел попробовать себя как Project Manager. Немного поучившись самостоятельно я понял, что это не мое. И мой товарищ по работе вдохновил меня разработкой и посоветовал попробовать и выбирать между 2х школ Катой и Эльбрусом. Сразу поняв, что здесь и сейчас у меня денег нет и нет готовности учится по 8+ часов в день, я выбрал Кату.



Решил попробовать и понять будет ли мне это интересно, тем более платить не нужно было.



Сделав тестовое задание, я попал на июльский поток 2022. В общем по обучению я уделял по 6-7 часов в день и обогнал свою группу на 2 месяца. Выбрал Frontend



В январе 2023 я вышел на подготовку. После неё за неделю я прошел 17 собесов и получил 7 офферов. Сказать что я офигел, ничего не скзаать. Среди офферов были: Яндекс, Альфа банк, Сбер, Касперский, Webinar ru и 2 менее известные.



К слову моя цель к началу обучения была: «Устроится на 100к и через 5 лет выйти на мидла с зп 250к» и выполнил я ее сразу выйдя после обучения))



Подводя итоги:

1. Я однозначно советую кату любому кто хочет в IT и имеет очень много сомнений и страхов. Но будьте готовы учиться на протяжении 7-9 месяцев по 4-5 часов в день. Оказывается это очень сложно…

2. Если вы поступили, реально слушайте что вам говорят и делайте. Герман не зря говорит: «Если вы будете делать что мы говорим, будет результат»

3. Смог бы я сам пройти такой путь: в теории да, но я бы наверное оставил это дело, так как у меня не было бы должной проверки от менторов, окружения и банально денежной мотивации(потому что если ты сольешься, ты должен будешь кате)



Всем удачи! Не теряйте веру и идите к своей цели, все получится, тем более с Катой!