2. Готовишься к поиску работу и проходишь тестовые собеседования.
3. Ходишь на интервью, получаешь оффер.
4. Устраиваешься на работу.
5. Получаешь зарплату и вносишь первый платёж за обучение. Оплата: 17% от зарплаты (после вычета НДФЛ) в течение 24 месяцев.
6. В течение курса ты ничего не платишь, в случае отчисления тоже.
Вот как это работает:
Безлимитные тестовые собеседования для подготовки к реальным интервью, тренировка по вопросам, которые может задать работодатель
Сотни откликов на вакансии отправляет наш бот, чтобы ускорить поиск и сэкономить твоё время
8 собеседований и 2 оффера — средний результат поиска
2 месяца — стандартный срок поиска работы
Средний доход выпускников курса по Java — 204 000 рублей
Самые высокие зарплаты предлагают в Москве и Санкт-Петербурге.
Зарплата от 120 000 рублей гарантирована договором со школой, многие выпускники получают больше
3 000 выпускников уже работают
120 000 рублей — минимальная зарплата
Оплата курса после трудоустройства
Как проходит обучение с оплатой после трудоустройства?
До трудоустройства никаких платежей нет, даже в случае отчисления, все условия закреплены в договоре
Нам важно убедиться, что ты не списал тестовое задание, поэтому на собеседовании будет небольшая задача с лайвкодингом.
Ты напишешь код, опираясь на приложенные материалы. Для тебя это возможность проверить интерес к профессии на практике. А нам результат твоей работы покажет, что ты настроен на серьёзное обучение с трудоустройством.
Собеседование
2
Тестовое задание
Наши карьерные консультанты помогают тебе получить лучшие предложения.
1
Подготовка к трудоустройству и поиск работы
4
Получаешь первую зарплату и только на этом шаге начинаешь платить за обучение: 17% от зарплаты (после вычета НДФЛ) в течение 24 месяцев.
Java — один из самых популярных языков backend-разработки. Его используют как маленькие стартапы, так и корпорации — Ozon, Яндекс, Netflix, банковские и страховые компании, интернет-магазины, разработчики мобильных приложений, игр. Java-разработчики — востребованные специалисты, которым готовы регулярно повышать зарплату. На hh.ru 6500 вакансий.
Средний доход Java-разработчиков всех грейдов — 250 000 рублей, по данным Getmatch.
Чему ты научишься на курсе?
Java-программист:
За 9 месяцев обучения ты:
выстраивает логику работы приложения
организует хранение и передачу данных
освоишь стек, востребованный у работодателей
сможешь выполнять задачи Java-разработки наравне с более опытными программистами
наработаешь практику
Стек Java-разработчика
Ключевые навыки
Работа в IT-команде
Упаковка и развёртывание Java-приложений через контейнерные технологии
Работа с базами данных
Интеграция различных API в Java-проекты
Эффективная обработка исключений и управление ошибками в Java-приложениях
Работа с актуальными технологиями и фреймворками
Разработка и поддержка современных Java-приложений
Программа обучения
На этом этапе вы познакомитесь с основами Java: стандартной библиотекой Java, средой разработки IDEA, научитесь писать консольные приложения в объектно-ориентированном стиле, познакомитесь с нововведениями Java 11. Тема 1: Введение в Java
История создания Java и ее описание. JIT-компиляция.
Средства разработки (JDK, JRE, JVM).
Среда разработки (IDEA) и запуск первой программы.
Тема 2: Базовый синтаксис
Примитивные типы и классы-обертки. Операции над примитивами и их преобразование.
Управляющие конструкции. Циклы, условные операторы. Практическое применение.
Массивы. Инициализация, заполнение и использование.
Строки. Конкатенация и неизменяемость.
Тема 3: Объектно-ориентированное программирование в Java
Основы ООП. Знакомство с парадигмами.
Погружение в принципы работы ООП.
Виды классов и их свойства в Java (абстрактные, вложенные, анонимные классы).
Базовый класс Object и его методы.
Абстрактные классы и интерфейсы.
Тема 4: Анализ кода, обработка ошибок и дебаггинг
Иерархия исключений. Проверяемые и непроверяемые исключения. Ошибки JVM.
Обработка и использование исключений. Try-catch.
Логирование. Журналирование работы приложения.
Тема 5: Потоки ввода-вывода, доступ к файловой системе
Изучение пакетов Io и Nio. Классы File и Path.
Потоки байт. Базовые классы и иерархия.
Потоки символов. BufferedReader и Scanner.
Паттерн декоратор и адаптер. Использование в потоках.
Продвинутые возможности потоков. Сериализация и десериализация.
Тема 6: Параметризированные типы и коллекции
Generics. Параметризация кода.
Wildcards. Параметризация и наследование. Принцип PECS.
Java Collections. Виды коллекций. Иерархия и принципы работы.
Тема 7: Функциональное программирование в Java
Функциональные интерфейсы. Виды и способы использования.
Лямбда-выражения. Правила написания и функциональное программирование.
Способы имплементации функциональных интерфейсов. Method Reference.
Stream API. Функциональная обработка данных. Терминальные и промежуточные операции.
На этом этапе вы создадите собственное веб-приложение. Тема 8: Введение в базовые инструменты Системы управления версий. Git. Проектная работа в своем репозитории. Сборка проекта. Управление зависимостями. Apache Maven. Тема 9: Работа с Базами данных Реляционные базы данных. SQL запросы. Подключение к базе данных из приложения. JDBC. Углубленное изучение JPA и Hibernate. Принципы ORM-систем. Тема 10: Изучение работы Spring Framework Spring Core, Dependency Injection и Inversion of control. Spring MVC. Разделение архитектуры. Контроллеры, сервисы и репозитории. Spring Security, UserDetails и Granted Authority. Управление доступом и разграничение прав. Тема 11: Изучение экосистемы Spring Boot Spring Boot. Упрощение работы со Spring. Шаблонизатор Thymeleaf. HTML, CSS, Bootstrap. Тема 12: RESTful. Приложения-клиенты Принципы REST. Разработка клиента. Знакомство с FrontEnd. Spring REST Template. Разработка Restful-клиента на Java.
Курс посвящен знакомству с таким направлением как Spring Cloud и взаимодействию микросервисов между собой. Ты построишь базовую архитектуру с использованием современных подходов и паттернов.
Создание командного проекта с использованием всего стека технологий, необходимых Java-разработчику: Стек проекта:
Java LTS Versions
SQL
Spring Boot
Spring MVC
Spring Security
Hibernate
HTML/CSS
JavaScript
Maven
Git
На этом этапе мы поможем тебе подготовиться к собеседованиям, освежить и систематизировать все знания. В финале ты пройдешь итоговую проверку по всем темам с наставником.
Наш HR-cпециалист поможет составить резюме и выбрать компании для откликов. Мы будем поддерживать тебя во время прохождения собеседований и поможем выбрать лучший оффер.
Практические домашние задания
Курс по Java-разработке полностью практический:
После каждого модуля ты выполняешь домашние задания с кодингом и отдаёшь результат ментору на ревью. Мы специально подобрали задачи, которые ты сможешь использовать в своём портфолио.
Например:
Создание программы, которая сможет анализировать поток данных и выявлять наиболее часто встречающиеся слова — работа с инструментом Stream API.
Создание программы с использованием навыков объектно-ориентированного программирования.
Создание программы, которая генерирует случайные числа — работа с методом IntStream.
Хочешь стать Java-разработчиком?
Начни прямо сейчас — попробуй сделать тестовое задание!
Уже 250 честных отзывов в нашей группе «ВКонтакте»
Golden Babai
25 мая 2022
Уволился в никуда с зарплаты 70 тыщ в 51 год. Случайно наткнулся на курсы. Летом уехал на море - занисался и катался на виндсерфинге. По возвращении до нового года продолжал готовиться и в 52 года устроился на зп которая полгода назад казалась недостижимой.
Всем привет, много расписывать не буду, слишком много отзывов на этот счёт. Мне ката дала огромный шанс изменить свою жизнь на 180 градусов, это очень круто. Учиться было сложно, но зато такая сложность помогла устроиться на достойную и интересную работу.
Уже скоро год, как я работаю разработчиком java. Есть успехи за это время, у выпускников Каты год за три идет) Бывает тяжело, бывает наоборот. Всё ещё возникает ощущение сна, но Герману за проект огромное спасибо!
Добрый день. Хочу сказать Kata Academy огромное спасибо за помощь в трудоустройстве и постоянной поддержке. Уже как 1 год работаю Java-разработчиком. По началу были сомнения по поводу подписания договора.
Привет всем! В КАТА поступил 21 декабря 2021года. На работу был принят 10 июня 2022года. Работаю сейчас в Сбере. Испытательный срок закончился в сентябре. Работа нравиться, всегда хотел заниматься программированием на профессиональном уровне.
Всем привет! Категорически рекомендую! С начала обучения и до самого момента трудоустройства сомневался в результате, но вот у меня работа, потом и испытательный срок закончился, а теперь и год прошёл...
Мне 29 до каты работал инженером, обучение у меня заняло 7 месяцев, до каты программирование не занимался, обучение было сложным, на работу устроился 18.10.2022, теперь главная задача пройти испытательный срок.
Мне 23, до каты получил среднее образование программиста. На данный момент работаю бэкэнд программистом на Java. Поступить в кату решил посмотрев на выпустившегося знакомого, он был для меня подтверждением, что это реальная возможность.
Первые и, на данный момент, единственные курсы, которые я посетил. Узнал от подруги и, как итог, оба теперь зарабатываем заметно больше, чем обещают курсы) Конкретно я пошёл именно из-за возможности платить после трудоустройства.
Уволился в никуда с зарплаты 70 тыщ в 51 год. Случайно наткнулся на курсы. Летом уехал на море - занисался и катался на виндсерфинге. По возвращении до нового года продолжал готовиться и в 52 года устроился на зп которая полгода назад казалась недостижимой. В успех не очень верил, но рынок бешеный просто. Я безумно доволен это чудо на склоне лет круто изменить жизнь и восстать как птица феникс. Самостоятельно это сделать не удалось бы. Нужно чтобы тот кто знает нюансы направлял. И Kata здесь наверное вне конкуренции. Фантастическое ощущение когда путь длиной в год, два или больше проходишь за полгода.
Golden Babai
25 мая 2022
Всем привет, много расписывать не буду, слишком много отзывов на этот счёт. Мне ката дала огромный шанс изменить свою жизнь на 180 градусов, это очень круто. Учиться было сложно, но зато такая сложность помогла устроиться на достойную и интересную работу. Спасибо Герману за подобные курсы, удивительно что существует подобная система, в которой в выигрывают все!!!
Вячеслав Шершнев
31 августа 2022
Все началось с того, что осенью 2020 году мой бывший одноклассник рассказал, что хочет поступить на какие-то курсы по программированию, я тогда только начал заниматься тендерами. Через год решил найти себе новую деятельность, так как появилось достаточно много свободного времени. Почему программирование? Хотел размять мозги, китайский уже поднадоел, плюсом за "разминку" мозга еще могут и хорошо платить. Сейчас уже работаю разработчиком в финтехе с очень хорошим окладом. Что сказать, все было даже очевидно в плане того, что дает КАТА, я просто учился, да, это не легко, но результат, он того стоит. Заработок и до того был не плохим, поэтому про улучшение уровня жизни от себя писать не буду. Быть программистом актуально всегда и в любом месте. Ищите саморазвитие и вложения в себя - КАТА вам в этом максимально поможет. Будут вопросы у будущих студентов в плане выбора, пишите, это мой рабочий аккаунт, расскажу путь от null до прогера)
Бук Букович
14 сентября 2022
Уже скоро год, как я работаю разработчиком java. Есть успехи за это время, у выпускников Каты год за три идет) Бывает тяжело, бывает наоборот. Всё ещё возникает ощущение сна, но Герману за проект огромное спасибо! Мой путь к цели был очень долгий, но цель достигнута, в конечном итоге. Из недостатков - иногда возникает ощущение собственной дурости и желание пойти работать джуном) Но, в конечном итоге, задачи решаются, сервисы деплоятся, а это ведь главное в нашем деле.
Светлана Гришина
14 сентября 2022
Добрый день. Хочу сказать Kata Academy огромное спасибо за помощь в трудоустройстве и постоянной поддержке. Уже как 1 год работаю Java-разработчиком. По началу были сомнения по поводу подписания договора. Со временем всё развеялось и это действительно хорошие курсы которые помогают людям внедриться в IT-отрасль. Материал обучения оформлен хорошо, всегда есть преподаватель который тебе поможет и наведёт на правильные мысли. Рекомендую!
Дмитрий Пожиган
17 сентября 2022
Хочу сказать спасибо Герману и всей команде Kata. Тут есть действительно крутые менторы, которым тоже отдельное спасибо. Я, наконец-то, работаю разработчиком :) У меня был какой-то бекграунд до обучения, но, тем не менее, просто не было. В особенности, совмещать учебу и работу, но я дошла до конца. Я думаю у тех, кто действительно хочет стать разработчиком, всё получится.
Анастасия Лебедева
21 сентября 2022
Работаю 2 месяца, скоро пройду испыталку. На работе справляюсь благодаря главному навыку, что получаешь в КАТА, помимо основных знаний, гуглить и не сдаваться. Для не подготовленных к тому, что программисты в целом участся всегда и учатся сами, будет очень тяжело и в принятии того, что ты сам строишь из себя специалиста, обучение и специальность не похожи ни на одну другую. Спасибо за очень быстрый взлёт, врыв в IT.
Макс Бесчастных
27 сентября 2022
Привет всем! В КАТА поступил 21 декабря 2021года. На работу был принят 10 июня 2022года. Работаю сейчас в Сбере. Испытательный срок закончился в сентябре. Работа нравиться, всегда хотел заниматься программированием на профессиональном уровне. Java выбрал потому что язык довольно распространенный и близок по стилистике к тем, которые изучал ранее. Обучение проходило довольно интенсивно, занимался по 10-12 часов практически без выходных, хотя это и не рекомендовалось сотрудниками КАТА - объясняли тем, что быстро "выгоришь". Не выгорел до сих пор, на работу иду с удовольствием, с пятницы начинаю ждать, когда наступит понедельник. Отличие обучение в КАТА от самообразования, например, в том, что есть конкретный план, из большого объема информации получаешь именно то, что необходимо для успешного трудоустройства, получаешь нужную поддержку как от менторов, так и из сообщества КАТА таких же как ты прошедших обучение, опыт трудоустройства.
Дмитрий Башмаков
2 октября 2022
Всем привет! Категорически рекомендую! С начала обучения и до самого момента трудоустройства сомневался в результате, но вот у меня работа, потом и испытательный срок закончился, а теперь и год прошёл... Некоторый опыт был, но с фронтом, однако и это уже немало, во время учёбы были постоянные созвоны и это помогает в учёбе, а самый интересное время - это практика, а теперь эта практика уже и на работе. Очень важно понимать, что всё придётся делать самому и начинать придётся не только с работы, а самого первого дня учёбы, даже с момента подготовки к учёбе! Google - важная часть не только учёбы, но и работы. Спасибо Герману за такую возможность, я рад, что нашёл этот путь!
Александр Шаблов
6 октября 2022
Мне 29 до каты работал инженером, обучение у меня заняло 7 месяцев, до каты программирование не занимался, обучение было сложным, на работу устроился 18.10.2022, теперь главная задача пройти испытательный срок. Советую тем кто хочет попасть в IT но не знает как это сделать, ката в этом поможет главное действовать согласно инструкциям и верить в себя!
Тахир Мусаханов
22 октября 2022
Мне 23, до каты получил среднее образование программиста. На данный момент работаю бэкэнд программистом на Java. Поступить в кату решил посмотрев на выпустившегося знакомого, он был для меня подтверждением, что это реальная возможность. Во время обучения много ленился, поэтому учился около 10 месяцев. Нужно учить много материала и всегда быть любопытным, стараться глубже разобраться в теме. Поступать советую не каждому, знаю что некоторым людям, особенно без какого-либо опыта в программировании, бывает очень сложно понять, запомнить и применить такое количество знаний. Если вы всё же решились поступать, у меня есть несколько советов: не ленитесь, будьте любопытными, побольше общайтесь с другими студентами и не делайте себе больше одного выходного подряд.
Hunger Strike
25 октября 2022
Всем привет! Очень редко пишу отзывы, можно сказать не пишу, но когда меня более чем все устроило и даже превзошли ожидания, самому хочется поделиться своим опытом прохождения))
Так вот, никогда в своей жизни я не думал, что буду разработчиком и считал таких ребят гениями. Поэтому изначально я хотел попробовать себя как Project Manager. Немного поучившись самостоятельно я понял, что это не мое. И мой товарищ по работе вдохновил меня разработкой и посоветовал попробовать и выбирать между 2х школ Катой и Эльбрусом. Сразу поняв, что здесь и сейчас у меня денег нет и нет готовности учится по 8+ часов в день, я выбрал Кату.
Решил попробовать и понять будет ли мне это интересно, тем более платить не нужно было.
Сделав тестовое задание, я попал на июльский поток 2022. В общем по обучению я уделял по 6-7 часов в день и обогнал свою группу на 2 месяца. Выбрал Frontend
В январе 2023 я вышел на подготовку. После неё за неделю я прошел 17 собесов и получил 7 офферов. Сказать что я офигел, ничего не скзаать. Среди офферов были: Яндекс, Альфа банк, Сбер, Касперский, Webinar ru и 2 менее известные.
К слову моя цель к началу обучения была: «Устроится на 100к и через 5 лет выйти на мидла с зп 250к» и выполнил я ее сразу выйдя после обучения))
Подводя итоги: 1. Я однозначно советую кату любому кто хочет в IT и имеет очень много сомнений и страхов. Но будьте готовы учиться на протяжении 7-9 месяцев по 4-5 часов в день. Оказывается это очень сложно… 2. Если вы поступили, реально слушайте что вам говорят и делайте. Герман не зря говорит: «Если вы будете делать что мы говорим, будет результат» 3. Смог бы я сам пройти такой путь: в теории да, но я бы наверное оставил это дело, так как у меня не было бы должной проверки от менторов, окружения и банально денежной мотивации(потому что если ты сольешься, ты должен будешь кате)
Всем удачи! Не теряйте веру и идите к своей цели, все получится, тем более с Катой!
Нурлан Хасанов
21 марта 2023
Первые и, на данный момент, единственные курсы, которые я посетил. Узнал от подруги и, как итог, оба теперь зарабатываем заметно больше, чем обещают курсы) Конкретно я пошёл именно из-за возможности платить после трудоустройства, что весьма привлекательно для тех, у кого сейчас нет возможности платить.
Школу всецело рекомендую!!
От себя добавлю: Довольно много времени потратил на этапе подготовки к собеседованиям, тк постоянно казалось, что я недостаточно готов. Слышал про людей, которые за доп плату предлагают помочь с подготовкой. Не ведитесь. Практика показала, что методичек вполне хватает, а неудачи на собеседованиях - всего лишь нехватка опыта. Не зазубривайте весь интернет до посинения, а лучше проходите собесы и, если надо, уже после них ищите ответы на те вопросы, на которые не смогли ответить)
P.S. Забавно наблюдать реакцию друзей, которые считали курсы напрасной тратой времени)
Серёжа Соснов
20 января 2023
Всем привет. Вот настал и мой черед писать отзыв, а не только читать их тут поступила в феврале 2022 года, учёба началась с марта, и в середине ноября я устроилась на работу. Училась на постоплате. До этого моя жизнь никак не была связана с программированием, просто я увидела как человек, который тоже закончил кату, зарабатывает много денег и отлично себя чувствует и я решила что мне тоже пора. Бэкграунда не было, учиться было очень тяжело, также было тяжело психологически, у меня не было работы, потому учёбе я могла уделять все время, хорошо что есть одногрупники и помимо этого тоже достаточно большое сообщество, где ребята помогают друг другу. В итоге за неделю у меня было 6 собесов, из них 2,5 оффера ( один там слетел как то странно), работаю уже полтора месяца. На работе тяжело. Задачи попадаются такие что приходиться очень много чего изучать, чего в Кате не изучали. Но я надеюсь что через полгода буду уже комфортно себя чувствовать, а пока борьба продолжается! Не могу советовать поступать всем в Кату, не могут же все быть программистами Если дойдёте до конца учёбы, на работу полюбому устроитесь!
Annet Annetkovna
5 января 2023
Всем доброго времени суток!) В кату пришёл с нулевыми знаниями, до этого не знал, что такое джава) Как итог, за 6 месяцев закончил обучение и через полтора вышедших на работу в Сбербанк на очень серьёзный оклад)
Так что, будет тяжело, нужно учиться, но оно себя окупает)
Виктор Литвиненко
8 декабря 2022
В этих компаниях работают выпускники нашего курса по Java
«Лукойл», «Россельхозбанк», «АльфаСтрахование», «Лига Цифровой Экономики», «ДОМ.РФ», X5 Group, «Транснефть – Технологии», «Совкомбанк», Bell Integrator, Amdocs, Digital Sector, «Айтеко», «Аник Лаб», Halyk Bank, «ЕСМ-Консалтинг» и во многих других.
«Лукойл», «Россельхозбанк», «АльфаСтрахование», «Лига Цифровой Экономики», «ДОМ.РФ», X5 Group, «Транснефть – Технологии», «Совкомбанк», Bell Integrator, Amdocs, Digital Sector, «Айтеко», «Аник Лаб», Halyk Bank, «ЕСМ-Консалтинг» и во многих других.
Почему мы уверены в твоем трудоустройстве?
Нам выгоднее, чтобы ты зарабатывал больше
За 6 лет мы обучили и трудоустроили более 3000 человек
Готовим к поиску работы
Выпускники работают в компаниях федерального масштаба, уже на старте их зарплата выше среднего дохода джунов: по данным Getmach, junior-разработчики получают в среднем 100 000 рублей. Мы гарантируем нашим выпускникам доход от 120 000 рублей, фактически они зарабатывают больше — 204 000 рублей в среднем.
Поиск работы — это навык, который нужно развивать. Мы научим тебя составлять резюме, рассказывать о себе, отвечать на вопросы работодателей. Перед настоящими собеседованиями ты будешь проходить тестовые, чтобы почувствовать себя уверенно и научиться производить правильное впечатление. Чтобы у тебя было больше времени на подготовку, мы разработали бота, который будет отправлять отклики на вакансии за тебя.
Учим только актуальному стеку
Безлимитные консультации
Цель курса — трудоустройство, мы составляем программу на основе стека, востребованного у работодателей в данный момент, когда требования меняются — курс обновляется. Ты учишь только актуальный стек и не тратишь время на технологии с низким спросом.
Карьерный консультант на связи с тобой до первого рабочего дня. Он ответит на любые вопросы о поиске работы и процессе трудоустройства.